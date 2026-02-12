Türkmenistan liderinden Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Berdimuhammedov, İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik ederek İran halkına barış ve refah diledi.

Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın komşu ülke İran ile yüzyıllardır süregelen ilişkilerine dikkat çekerek, iyi komşuluk, dostluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı olarak karşılıklı ilişkilerin iki ülke halklarının menfaatleri doğrultusunda gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

