  1. Dünya
  2. Asya
12 Şub 2026 10:39

Türkmenistan liderinden Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Türkmenistan liderinden Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı yolladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Berdimuhammedov, İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik ederek İran halkına barış ve refah diledi.

Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın komşu ülke İran ile yüzyıllardır süregelen ilişkilerine dikkat çekerek, iyi komşuluk, dostluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı olarak karşılıklı ilişkilerin iki ülke halklarının menfaatleri doğrultusunda gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.
 

News ID 1934386

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler