İran’a ait “Cem-i Cem 1” yayın uydusu başarıyla yörüngeye yerleştirildi(+video)

İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) ait kamu yayın uydusu “Cem-i Cem 1”, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatılarak belirlenen yörüngesine yerleştirildi.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda uzay ve uydu teknolojileri alanında kayda değer ilerlemeler kaydetti. Bu kapsamda ülke, iletişim, uzaktan algılama ve bilimsel araştırmalar amacıyla çok sayıda uyduyu başarıyla tasarlayıp üretirken, bunların fırlatılmasını da gerçekleştirdi.

İran ayrıca yerli imkânlarla geliştirilen uydu fırlatma araçları sayesinde farklı yörüngelere birçok uydu gönderdi. Bu gelişmeler, ülkenin uzay endüstrisinde artan teknolojik kapasitesini ortaya koyarken; bilimsel ve teknolojik bağımsızlığın güçlendirilmesi, uydu iletişimi ve yayıncılığı altyapısının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde genişletilmesini hedefleyen stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.