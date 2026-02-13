Yemen Ensarullah Lideri’nden İran halkına övgü

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Ramazan ayı öncesinde yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

El-Husi, İslam dünyasının ağır krizler ve tehditlerle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bu durumun üzücü olduğunu ancak ümmetin sahip olduğu ilahi imkânlar ve değerlerle bu gidişatın değiştirilebileceğini belirtti.

Müslüman toplumların zaman zaman ilahi öğretiler yerine nefsi ve Batı kültürünün etkisiyle hareket ettiğini dile getiren el-Husi, bunun ümmetin gücünü zayıflattığını ifade etti.

El-Husi, "Bazı Müslüman ülkeler, Allah yolunda cihad gibi önemli sorumlulukları öncelik listelerinden çıkardılar” diyerek İslam ülkelerini eleştirdi.

Ensarullah lideri ayrıca, düşman güçlerin yürüttüğü kültürel ve ideolojik savaşın ümmet ile ilahi rehberlik arasındaki bağı koparmayı hedeflediğini söyledi. Batı eksenli propaganda, yozlaşma ve ideolojik saldırıların İslam toplumlarını zayıflatmayı amaçladığını belirten el-Husi, günümüzde insanlığın tarihindeki en büyük düşünsel savaşlardan biriyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

El-Husi, ümmetin yaşadığı sorunların temelinde eğitim zayıflığı, bilinç eksikliği ve düşmanlara karşı uyanıklığın yetersizliği bulunduğunu belirterek, güçlü irade ve bilinçli bir duruşun ümmeti yeniden güçlendireceğini söyledi.

Siyonist rejimin devam eden saldırılarına tepki gösteren Ensarullah lideri, "İsrail rejimi Filistin, Lübnan ve Suriye halklarına karşı her türlü suçu işlemeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

El-Husi, Gazze halkının bölgenin devam eden acımasız kuşatması nedeniyle büyük acılar çektiğine dikkat çekti.

iran’ın işgalci İsrail rejiminin bölgeye hâkim olmasını engelledi ensarullah lideri sözlerine şöyle devam etti:

“İsrail rejimi, ABD ile ortaklık ve işbirliği içinde, bölgeye tamamen hâkim olmayı amaçlıyor ve bu nedenle tüm dikkatlerini önlerindeki ilk engel olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yöneltmiş durumda.

Amerika, bir sonraki savaş turuna hazırlık olarak İsrail rejimini silahlandırmaya ve donatmaya devam ediyor”

İran halkının 11 Şubat yürüyüş etkinliklerine yoğun katılımını öven Seyyid Abdülmelik el-Husi, “İran milletinin son yürüyüşe gösterdiği katılım önemliydi” diye konuştu.