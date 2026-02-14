Rusya, İran’ın petrol alarında en büyük yabancı yatırımcıdır

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya’dan İran’a "Hazar Sahili" gemisinin teslim törenine katılmak üzere Astrahan’a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerle yaptığı röportajda, Rusya’nın uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve gemi inşaatı alanındaki ilerlemelerini vurgulayarak, "Bu ziyarette sadece Lotus gemi inşaatı tesislerini değil, Rusya’daki diğer gemi inşa merkezlerini de gezdim ve diyebilirim ki, Rusya bu alanda öncü bir ülkedir" dedi.

Celali, İran ile Rusya arasındaki gaz boru hattı projesi hakkında sorulan bir soruya da şu şekilde yanıt verdi: "Bu proje şu an sözleşme hazırlık aşamasında. İran tarafı olarak herhangi bir engel veya sorun yoktur ve sözleşme imzalandığında projeye uygulama aşamasına geçilecektir. Tabii ki, inşaat ve boru döşeme süreci 2-3 yıl sürecektir."

İran Büyükelçisi, Astrahan gemi inşa kapasitesinin artırılması hakkındaki bir diğer soruya da şu yanıtı verdi: "Gemi inşaatı alanındaki uzman arkadaşlarımızın tahminlerine göre, Astrahan gemi inşaat kompleksinde büyük ve güzel işler yapılmıştır. Sadece gemilerin fiyatı ile ilgili bir mesele bulunmaktadır ve umarım bu konuda da işbirliği sağlanır."

Celali, "Hazar Sahili" gemisinin Lotus fabrikasında üretilme süreci hakkında,"Hazar Denizi, Kuzey-Güney koridorunun bir parçası olduğu gibi, aynı zamanda beş kıyı ülkesi arasında iyi bir bağlantı yoludur. Bu yüzden, gelecekte ekonomik ilişkilerimiz için çok iyi bir perspektife sahiptir. Rusya, Hazar limanlarını geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır ve Volga Kanalı’ndaki bazı sorunların da çözülmesi gerekmektedir. Şu anda, gemilerin kanalın girişinde bekleme süresi çok yüksek; bu yüzden ekonomik bir bakış açısıyla, işleri daha verimli hale getirmek için adımlar atılmalıdır" ifadelerinde bulundu.

İran Büyükelçisi, Rusya'nın İran'ın petrol ve gaz sektörüne yaptığı yatırımlar hakkında bir Rus gazetecisinin sorusuna şöyle yanıt verdi: "Rusya, şu anda bizim petrol sahalarımızda en büyük yabancı yatırımcıdır ve birçok petrol sahamızda yatırım yapmıştır."

Celali, "Gaz alanında da Rus tarafına projeler önerdik ve umarım taraflar anlaşmaya varırlar" şeklinde ekledi.

Celali, "Lukoil" petrol ve gaz şirketiyle ilgili olarak da, taraflar arasındaki müzakerelere değinerek, İran’ın bu şirketin İran’daki yatırımlarını kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti.