İsrail medyası itiraf etti: İran füzeleri yıkıcıdır

Rossiya El Youm'a göre, İsrail'in İbranice yayın yapan gazetesi Yedioth Ahronoth, İran’ın füze programını sınırlama konusunda hiçbir taviz vermeyeceğini kabul etti. Gazeteye göre, İran’ın füzeleri, 12 günlük savaş sırasında işgal altındaki topraklarda büyük tahribatlara yol açtı.

Haberde şu ifadelere de yer verildi: Füze gücü, İran için kırmızı çizgidir çünkü bu güç, İsrail’in iç cephesini felç etme kapasitesini kanıtlamış ve gelişmiş savunma sistemlerine karşı bile büyük zararlar verme potansiyeline sahip.

Füze uzmanı Tal Anbar, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "İran hâlâ kullanmadığı füzeler de bulunduruyor. Eğer bir savaş başlarsa, İran aynı anda çok sayıda füze fırlatacak" dedi.