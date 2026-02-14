Ramazan Ayı hangi ülkelerde perşembe günü başlıyor?

Mehr Haber Ajansı’nın Alsumaria’dan aktardığına göre, astronomik hesaplamalara dayanarak Ramazan hilalinin salı gecesi görülmesinin mümkün olmadığını, çarşamba gecesi ise çıplak gözle görülebileceğini kabul eden üç İslam ülkesi, 19 Şubat Perşembe gününü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti.

Türkiye, Singapur ve Umman, Ramazan ayının başlangıcının 19 Şubat Perşembe olduğunu resmen duyurdu.

Türkiye, hicri ayların tamamının belirlenmesinde önceden yapılmış astronomik hesaplamalara dayanmakta ve bu hesaplamalar kapsamında hilalin görülme ihtimalini esas almaktadır. Buna göre Türkiye, yeni hicri ayın başlangıcını; hilalin, Türkiye ile gecenin bir bölümünü paylaşan dünyanın herhangi bir noktasından çıplak gözle ya da teleskopla görülebilmesinin mümkün olduğu durumlarda ilan etmektedir. Bu kapsama Arap ve İslam dünyasının tamamı ile Atlas Okyanusu ve Kuzey ile Güney Amerika’nın büyük bir bölümü girmektedir.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın astronomik hesaplamaları, 17 Şubat Salı günü Ramazan hilalinin Arap ve İslam dünyasının hiçbir noktasından, hatta Amerika kıtasından dahi görülemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle Türkiye, 19 Şubat Perşembe gününü Ramazan ayının ilk günü olarak belirlemiştir.

Öte yandan Singapur İslam Konseyi de ülke içinde hilalin görülme ihtimalini değerlendirmede önceden yapılmış astronomik hesaplamalara dayanmaktadır. Salı günü, ayın güneşten önce batması nedeniyle hilalin görülmesinin imkânsız olması sebebiyle Singapur da Ramazan ayının başlangıcını 19 Şubat Perşembe olarak ilan etmiştir.

Bu çerçevede, Ramazan ayının başlangıç tarihini resmen açıklayan ülkeler Singapur, Türkiye ve Umman olmuş; üç ülke de 19 Şubat Perşembe gününü Ramazan ayının ilk günü olarak duyurmuştur.