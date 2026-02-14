Erakçi, Kıbrıs Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, ülkesinin Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kambos ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu telefon görüşmesinde, özellikle Avrupa Birliği Konseyinin son zamanlarda İran'ın bazı askeri güçlerine yönelik etiketsiz kararları, iç işlerine müdahale etmeleri ve bölgedeki gelişmelerle ilgili özellikle Gazze'deki soykırım ve İsrail'in bölge ülkelerine karşı işlediği suçlarla ilgili yanlış tutumlarını eleştirerek, bu tutumların uluslararası hukuk ilkelerine ve egemenlik haklarına saygı ile çeliştiğini belirtti ve Avrupa Birliği'nin yapıcı olmayan tutumlarını ciddi şekilde gözden geçirmesini talep etti.

Erakçi ayrıca bu telefon görüşmesinde, Kıbrıs Dışişleri Bakanı'na İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin gelişmeleri de aktardı.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı ise, İran ve ABD arasındaki yeni nükleer müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, görüşmelerin devamının önemine ve gerilimin azaltılmasına vurgu yaptı ve ülkesinin bu sürece her türlü yardım için hazır olduğunu ifade etti.