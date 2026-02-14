Reuters: İran-ABD yeni müzakere turu Cenevre’de yapılacak

Reuters, bu sabah,"bilgili bir kaynağa" dayanarak, Salı günü Cenevre'de iki ayrı diplomatik görüşmenin planlandığını belirtti.

Reuters’e göre, bu görüşmelerin birincisi İran ile ilgili meseleler, diğeri ise Ukrayna ve Rusya savaşı üzerine olacak. Amerikan heyeti, Donald Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Salı sabahı İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, bu görüşmelerde, arabulucu olarak Umman’dan temsilciler de yer alacak. İranlı tarafla yapılacak görüşmeden sonra, aynı Amerikan heyeti öğleden sonra, Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle üçlü görüşmelere katılacak.

Reuters, Cenevre’deki görüşmenin tam yerini, İranlı yetkililerin kimliklerini, İran ile yapılacak görüşmenin tam odak konularını veya beklenen sonuçları belirtmeden yalnızca bu görüşmelerin planlandığını kaynak göstererek aktardı.

İran ve Amerika arasındaki dolaylı görüşmelerin yeni bir turu, 6 Şubat’ta Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılmıştı. Bu görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad al-Busaidi'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilmişti. Bu çerçevede, her iki tarafın heyetleri ayrı ayrı yerlerde bulunmuş ve mesajlar, Ummanlı arabulucular aracılığıyla iletilmişti.