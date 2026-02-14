İran 85 isimsiz şehidini karşılamaya hazırlanıyor

Mehr Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, son dönemde yürütülen çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 85 şehidin naaşı, 16 Şubat Pazartesi günü saat 09.30’da Arvandrud su sınır kapısından, Hürremşehr Limanı İskelesi üzerinden ülkeye giriş yapacak.

Şehitlerin naaşları, son dönemde şehitleri arama ve tespit ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Fekke, Şerahani, Çeylat, Dicle’nin doğusu, Mecnun Adaları, Ketiban bölgesi, Şelemçe ve Ümmü’r-Rasâs Adası gibi eski cephe hatlarında bulundu.

Söz konusu şehitlerin; Beyt’ül-Mukaddes, Velfecr-6, Muharrem, Bedr, Hayber, Ramazan, Kerbela-5 harekâtları ile Velfecr-8 operasyonundaki lojistik destek görevi sırasında şehit düştükleri bildirildi.

Hürremşehr Limanı Yolcu İskelesi’nde düzenlenecek karşılama törenine, başta Rahiyan-ı Nur kafileleri olmak üzere tüm halkın katılımına imkân sağlanacağı ifade edildi.