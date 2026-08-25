Pezeşkiyan'dan ABD'ye ekonomik baskı tepkisi: Asla teslim olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün öğle saatlerinde ülkenin başarılı genç ve ergen gençlerin temsilcileriyle buluştu.

Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Pezeşkiyan, “ulusal uyum ve dayanışmanın”, ülkenin kalkınması ve refahı için yürütülen projelerin temel ön koşulu olduğunu ifade ederek, “Vatanımızı kalkındırmak için hepimiz el ele vermeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kalkınmanın ancak toplumsal işbirliği ve koordinasyonla mümkün olabileceğini belirterek, “Bireyleri ‘bizden olanlar ve olmayanlar’ şeklinde ayrıştırırsak, kaçınılmaz olarak kargaşa ve çatışmayla yüz yüze kalırız” uyarısında bulundu.

Ülkedeki ayrışmanın düşmanların temel hedeflerinden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, modern savaşın nitelik değiştirdiğini söyledi. Pezeşkiyan, “Düşmanlar, İran milletini askeri yollarla dize getiremeyeceklerini veya mağlup edemeyeceklerini anladılar. Bu nedenle, İran’ı kaos ortamına sürüklemek amacıyla toplumsal meseleleri ve ekonomik hoşnutsuzlukları merkeze alan bir strateji izliyorlar” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, hükümetin temel önceliğinin ulusal birlik ve bütünlüğü korumak olduğunu belirttti.

ABD’nin yeni ekonomik baskısına sert tepki gösteren Pezeşkiyan, “Ekonomik baskı oluşturmak, ABD ve diğer düşmanlarımızın teslim olmamızı sağlamak için kullandıkları bir stratejidir. Peki, zorluklar karşısında geri adım mı atmalıyız ve teslim mi olmalıyız? Kesinlikle hayır. Her birimiz kendi çözüm yolumuzu bulacak ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ülkemizi ve bölgemizi kalkındıracağız” değerlendirmesinde bulundu.

"İslamabad anlaşmasını korkudan değil, akıl ve bilinçle imzaladık"

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “ABD ile mutabakat zaptını korkudan değil, akıl ve bilinçle imzaladık” diyerek bazı kesimlerin anlaşmaya asılsız iddialar yönelttiğini söyledi.