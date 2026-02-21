  1. Kültür
Ramazan ayının 3. günü duası

Ramazan’ın üçüncü gününde, rahmet ve bereketin gölgesinde dualar semaya yükseliyor. Bu mübarek günde, gönülden edilen dualar kalpleri arındırıyor.

Ramazan’ın üçüncü günü, rahmetin yeryüzüne ışık gibi indiği, duaların göklere yükseldiği mübarek bir zaman dilimi.

Bu kutlu gün, gönüllerin arınmasına, ruhların huzur bulmasına vesile olurken, müminler affedilmek ve bereketlenmek için ellerini semaya açıyor. 

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayda, biz de gönülden bir dua ile Allah’a yöneliyoruz…

Ramazan ayının 3. günü duası

“Allahümmerzuknî fîhiz-zihne ve’t-tenbîh ve bâidnî fîhi mine’s-sefâheti ve’t-temvîh. Vec‘al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike yâ ecvedel-ecvedîn.”

Allah’ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama hali) ver; beni cahillikten ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır. Cömertliğin hakkına, ey cömertlerin en cömerdi!

