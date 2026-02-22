  1. Kültür
Ramazan ayının 4. günü duası

Müslümanlar, Ramazan ayının 4. gününde Allah’tan emirlerini yerine getirme gücü, zikrin tatlılığını hissetme ve şükrünü eda etme yetisi istemektedir.

Ramazan ayının her günü için özel dualar okunurken, 4. günün duasında Müslümanlar Allah’tan şu dileklerde bulunuyor:

Arapça metni:

Latince metni:

“Allahümme gavvinî fîhi alâ ikâmeti emrik ve ezıgnî fîhi halâvete zikrik ve evzi‘nî fîhi li-edâi şükrik bi-kerâmik ve hfaznî fîhi bi-hıfzike ve sitrik, yâ ebsara’n-nâzırîn.”

Anlamı:

Allah’ım! Bu günde emrini yerine getirmek için bana güç ver; zikrinin tatlılığını bana hissettir; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmeye hazırla; bu günde koruman ve örtünle beni (günah ve beladan) muhafaza et; ey basiretlilerin en basiretli olanı!

