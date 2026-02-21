Ayetullah Hameney'den borçlu mahkumlara 5 milyarlık yardım

İran’da her yıl Ramazan ayında düzenlenen Yardım (Golrizan) Etkinliği öncesinde, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, mahkumların borçlarının ödenmesi için 5 milyar tümen bağışta bulundu.

Bu yıl 39. Yardım (Golrizan) Etkinliği, İran Diyet Kurumu tarafından mahkumların özgürlüğüne kavuşması amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik, Ramazan ayında hayırseverler ve yetkililerin katılımıyla Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu organizasyon, borçları nedeniyle cezaevinde bulunan mahkumların serbest bırakılmasını sağlamak için yapılan önemli bir dayanışma hareketi olarak biliniyor.