Numan Kurtulmuş: ABD'nin İran'a yönelik saldırısı bölge için 'büyük bir felaket' olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a askeri saldırısının bölge için "büyük bir felaket" olacağını ve Türkiye'nin bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Kurtulmuş, İstanbul'da bir iftar programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bu konudaki tutumu çok açık ve kesindir. Bunu ilgili taraflara sürekli olarak iletiyoruz. ABD'nin İran'a saldırısı bölge için bir felaket olur" dedi.

"Yeni istikrarsızlıklar ortaya çıkar ve Allah korusun, kısa süreli bir saldırı olarak başlasa bile uzun sürebilir ve nereye varacağı belli olmayan büyük kırılganlıklara ve karışıklıklara yol açabilir. Bunu muhataplarımıza her fırsatta anlatıyoruz" diye ekledi.