İran: Kendimizi savunmaya kararlıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, BM İnsan Hakları Konseyi’nin oturumunda yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin İran’a yönelik insan hakları iddialarını eleştirerek, “İslam Devrimi halkın özgürlüğü ve adaleti tesis etmek için yapılan tarihi bir hak mücadelesidir” dedi.

Garipabadi, bazı ülkelerin İran halkının hakları konusunda “samimiyetten uzak siyasi söylemler” kullandığını belirtti ve “Ne yazık ki, insan hakları konseyi sözde insan hakları savuncuların elinde bir araç haline geldi” ifadesini kullandı.

Batı’nın İran’a karşı yürüttüğü politikaların insan hakları ihlalleriyle dolu olduğu hatırlatan Garipabadi, 8 yıllık savaş sırasında, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Saddam rejimini desteklediğini, 830 binden fazla İranlının şehit veya yaralandığını, ayrıca Almanya’nın sağladığı kimyasal silahlarla 117 bin kişinin mağdur olduğunu dile getirdi.

İran karşıtı terör örgütlerinin Batı ülkelerinde barındırıldığına dikkat çeken Garipabadi, söz konusu örgütlerin 25 binden fazla masum İran vatandaşını şehit ettiğini söyledi.

Garipabadi, milyonlarca İranlının yaşam hakkını ihlal eden yasa dışı tek taraflı yaptırımları “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdi.

İranlı diplomat, “Haziran 2025’te ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı başlattığı 12 günlük savaşta 1060’dan fazla şehit, 6 bin yaralı verdik. Buna rağmen insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülkeler saldırganları destekledi, BM ve İnsan Hakları Konseyi’nin kınama kararlarını engelledi” dedi.

Ocak ayında yaşanan olaylara değinen Garipabadi, “Ekonomik temelli barışçıl protestoların, yabancı müdahalelerle isyana ve teröre dönüştürüldüğünü belirtti.

Garipabadi, ABD’nin saldırı tehditlerine tepki göstererek, “İran hiçbir ülkeye saldırmak istemiyor, fakat ülke topraklarını ve onurunu kararlılıkla savunacaktır. Düşmanlar bir savaş başlatabilir, ama bitirecek taraf olamazlar. Savaşın etkileri sadece iki tarafla sınırlı kalmayacak, bölgeyi saracaktır. Yaptırımları ve İran'a karşı savaşı test ettiniz ve hiçbir sonuç alamadınız; Şimdi diplomasiyi ve saygıyı deneme zamanıdır” diye konuştu.

