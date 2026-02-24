İran Genelkurmay Başkanı, Ermenistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi.