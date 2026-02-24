  1. Siyaset
İran Genelkurmay Başkanı, Ermenistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ile bir araya geldi.

Suren Papikyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Görüşme sırasında savunma alanında Ermenistan-İran işbirliği ve bölgesel güvenliğe ilişkin bir dizi konuyu ele aldık” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, 23 Şubat’ta resmi ziyaret kapsamında İran’a gitmişti.

Papikyan, bugün İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade ile de görüşmüştü.

