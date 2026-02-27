Dışişleri Komisyonu heyetinin ABD ziyaretinden kulisler: Talepler havada kaldı

Dışişleri Komisyonu'ndan bir heyetin ABD ziyaretine ilişkin kulislerde konuşulan detaylara ulaşıldı. Türk heyeti ne zaman CAATSA yaptırımlarını, F-35’ler konusunu, Kaan uçaklarının motoruyla ilgili engellemeleri açsa, sorunların çözülmesine ilişkin taleplerin havada kaldığı öğrenildi. Halkbank davasının ise hiç gündeme alınmadığı öğrenildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun ABD ziyaretinden detayları aktardı. Babacan'ın yazısı şu şekilde:

"TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin ABD’de kongre ve senatoda yaptığı temaslar, ‘rutin’ yanlarıyla medyaya yansıdı. Heyetin gözlemleri ve kapalı kapılar ardında yaptığı temaslar, ‘Trump’ın kendi kamuoyunda yarattığı his’ açısından ilginç analizlere neden olmuş.

Öncelikle, komisyonun daha önce yaptığı ziyaretlere kıyasla daha çok ilgi çektiği aktarılıyor. Nedeni de Suriye’deki gelişmeler. ABD Büyükelçisi Tom Barrack’la yakın olan ABD’li siyasilerin, Türkiye’nin desteğini önemsediği aktarılıyor. Her fırsatta IŞİD ile mücadelenin devamına vurgu yapıldığını da belirtelim.

Ancak, Türk heyeti ne zaman CAATSA yaptırımlarını, F-35’ler konusunu, Kaan uçaklarının motoruyla ilgili engellemeleri açsa, sorunların çözülmesine ilişkin taleplerin havada kaldığı öğrenildi. Bu konular boşlukta bırakılırken ne bir vaat ne de bir takvim söz konusu oldu. Halkbank davası ise hiç konu edilmedi.

Türk heyetinin Suriye’deki gelişmeler kadar dile getirdiği diğer konu ABD-İran gerginliği oldu. Türkiye’nin bölgede bir savaş istemediği, tüm diplomatik yolların kullanılması gerektiği, Türkiye’nin üzerine düşeni yapacağı aktarıldı."