4 Mar 2026 12:07

İran'dan Avrupa'ya tepki: Nazi zihniyetine karşı durun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan ve E3 olarak da bilinen Avrupa Troykası ile bazı Avrupa ülkelerinin ABD ile İsrail'in İran saldırılarına destek vermesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan ve E3 olarak da bilinen Avrupa Troykası ile Avrupa Birliği daha önce uluslararası diplomaside aktif rol oynardı ve bu doğrultuda 2015 tarihli nükleer anlaşmanın sağlanmasına katkıda bulundular, ancak Avrupa'nın büyük kazanımını ABD yok etti" dedi.

Bekayi," Almanya Başbakanı Friedrich Merz'ın baskısyla bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler İran'a saldıran ABD ile Siyonist rejime destek çıkarak tarihin yanlış tarafında durma riskiyle karşı karşıyadır" ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerine seslenen Bekayi, "Nazi zihniyetini anımsatan girişimlere karşı durun ve uluslararası hukuk ile adalete bağlı kalın" diye konuştu.

