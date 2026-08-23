İran'ın Moskova Büyükelçisi Celali, ABD ordusundaki büyük çöküşü anlattı

İranlı Büyükelçi, Rus medya kuruluşu Ria Novosti’ye verdiği demeçte, “ABD birlikleri arasındaki altyapı, gıda tedariki ve lojistikin kritik seviyelere gerilediği söyleniyor” dedi.

ABD askerlerinin ruh halinin son derece kötü durumda olduğunu belirten Celali, bu durumun sadece bireysel intiharlara değil, aynı zamanda gruplar halinde gerçekleşen çatışmalara yol açacak kadar vahim bir boyuta ulaştığını ifade etti.

"Pentagon gerçeği gizliyor"

Pentagon ve diğer Amerikan yetkililerinin bununa ilgili hanerleri reddettiğini kaydeden Büyükelçi Celali, ekipman yetersizliği ve personel durumundaki düzensizliklerin inkar edilemez bir gerçek olduğunu savundu.

Celali, yaşanan bu krizin temel nedeninin, Amerikan yetkililerinin İran halkının direniş kapasitesine yönelik yaptıkları hatalı stratejik hesaplamalar olduğunu ifade etti.