Halkın sokaktaki direnişi ABD’yi müzakereye zorladı

Hatamül Enbiya Karargâhı Komutan Yardımcısı General Esedi, halkın ABD’yi müzakereye zorlamadaki rolüne değinerek şunları söyledi: “Biz cephede görevimizi imkânlarımız ölçüsünde yerine getirdik, ancak ABD’yi müzakere masasına oturtan ve kanserli tümörü geri püskürten şey, halkın sokaklardaki kahramanca varlığı oldu” dedi.

General Esedi açıklamasının devamında, “Üstünlük İran İslam Cumhuriyeti’ndeydi, ancak onlar Allah’ı ve dini kabul etmedikleri için bu gerçeği anlayamıyorlar” ifadesini kullandı.

Esedi, İran düzenini stratejik derinliğine değinerek, “Allah’ın lütfuyla devrim öylesine kök salmıştır ki, komutanlarımızı 10 kademeye kadar hedef alsalar bile, 11. kademe görevini en iyi şekilde yerine getirir. Şehit imamımız 37 yıl önce en az beş yedek kademe bulundurulması gerektiğini vurgulamıştı. Zavallı düşman, birinci ve ikinci kişiyi ortadan kaldırınca işin biteceğini sanıyor; ancak nerede darbe vurduysa sahada hiçbir aksama yaşanmadı” ifadelerinde bulundu.