İran Silahlı Kuvvetleri’nden bölge ülkelerine önemli mesaj

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeeral Ebulfezl Şikarçi, bugün yaptığı açıklamada ABD ile Siyonist rejimin devam eden saldırılarına değinerek, “28 Şubat'tan bu yana İran’a yönelik saldırıların başlangıç noktasını meşru hedef olarak gördük” dedi.

Bölge ülkelerine seslenen Tuğgeeral Şikarçi, “Bölge ülkelerine ve Müslümanlara zarar vermek istemiyoruz. İyi komşuluk ilkesine bağlıyız. İran’a saldıranlara sahalarını açmayan ve imkan sunmayan ülkeleri hedef almadık. O ülkelerin güvenliğinin tehlikeye atılmasını istemiyoruz” ifadesini kullandı.

İranlı general, “ABD ile Siyonist rejime karşı operasyonlarımız devam edecek” diye konuştu.