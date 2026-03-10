Belarus Devlet Başkanı'ndan Ayetullah Hamaney'e tebrik mesajı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ayetullah Mücteba Hameney'nin İran İslam Devrimi'nin yeni lideri olarak seçilmesini kutladı.

Belarus Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanana açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran'ın liderliğini, son derece zor bir dönemde devralan Ayetullah Mücteba Hameney'i tebrik ediyorum. Minsk, Tahran ile olan işbirliğine büyük değer vermekte. Her düzeydeki temasların ve işbirliklerinin genişletilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Belarus ve İran, uzun zamandır karşılıklı saygı ve güven temelinde güçlü ve dostane ilişkilere sahiptir. Yeni liderliği altında İran'ın bağımsızlığını savunmaya devam edeceğinden, istikrarlı bir kalkınmayı güvence altına alacağından, manevi mirasını koruyacağından ve uluslararası alandaki rolünü güçlendireceğinden eminiz."