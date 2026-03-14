İran’ın Yeni Füze Dalgası: Negev Hedef Alındı, Hayfa’da Yangın Çıktı(+Video)

İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, İran’ın yeni füze saldırıları sırasında işgal altındaki Negev bölgesinin hedef alındığını kabul etti.

Habere göre, İsrail medya kaynakları da bir füzenin el‑Mutalla (Metula) bölgesine isabet ettiğini ve saldırının bölgede ciddi hasara yol açtığını doğruladı.

İran’ın füze dalgası ile eş zamanlı olarak Lübnan Hizbullahı’nın da işgal altındaki Safed kentine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Medya kaynakları ayrıca İran füzelerinin Safed ve Hayfa’nın güneyine doğru fırlatıldığını, Hayfa’ya isabet eden füzelerin ardından bölgede yangın çıktığını aktardı.