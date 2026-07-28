İran ve Japonya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alındı.