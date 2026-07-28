İran ve Japonya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Bakan Erakçi, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması hedefiyle yürütülen diplomatik süreçler hakkında Japon mevkidaşına kapsamlı bilgiler verdi.
İki bakan, Hürmüz Boğazı’nda ABD’nin “saldırgan tutumu” kaynaklı güvensizlik ortamının giderilmesi konusunda ortak koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.
Tarafların ikili ilişkilerin yanı sıra, bazı konsolosluk konularının takibi üzerine de görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
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