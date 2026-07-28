İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanan ülkelere Hürmüz'den geçişe izin verilmeyecek

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını ileri süren ABD Başkanı Trump’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Karargahtan yapılan yazılı açıklamada, “ABD yönetiminin bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı eylemleri" ve "saldırgan tutumu" eleştirildi.

çıklamada, ABD Başkanı’nın Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasa dışı ve güvensiz rotaları kullanmaları nedeniyle hasar gören gemilerin zararlarını, İran’ın dondurulmuş varlıklarından karşılayacağına dair ifadeleri "yasa dışı bir adım" olarak nitelendirildi.

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı, söz konusu kararı "suç teşkil eden bir girişim" olarak tanımlayarak, bu teklifi kabul eden ve İran’ın varlıklarından bu şekilde faydalanacak olan tüm ülke ve şirketleri doğrudan uyardı.

Yazılı açıklamada, "ABD Başkanı’nın bu yasa dışı adımının sonuçları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Trump’ın önerisini kabul ederek İran’ın dondurulmuş varlıklarını bu amaçla kullanacak tüm şirket ve ülkelere, bundan sonra İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin, bu taraflara ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeyeceğini bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.