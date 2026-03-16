İran: USS Gerald Ford’un lojistik merkezleri hedef sayılacak

Hatemü’l-Enbiya Hava Savunma Karargâhı Sözcüsü, ABD’nin USS Gerald Ford uçak gemisini Kızıldeniz’e konuşlandırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, söz konusu konuşlandırmanın İran İslam Cumhuriyeti için ciddi bir tehdit olarak değerlendirildiğini belirterek, geminin ve beraberindeki görev grubunun bölgede istikrarsızlık yaratan bir unsur olduğunu söyledi.

Bu nedenle Kızıldeniz’de söz konusu uçak gemisi grubuna lojistik ve hizmet desteği sağlayan merkezlerin, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef olarak değerlendirileceğini ifade etti.

İranlı yetkili ayrıca, ülkenin silahlı kuvvetlerinin ulusal çıkarları ve ülke güvenliğini savunma konusunda kararlı ve hazır olduğunu vurgulayarak, herhangi bir tehdide kararlılıkla karşılık verileceğini dile getirdi.

Sözcü açıklamasının sonunda uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bölgedeki askeri hareketlilik karşısında daha aktif bir tutum alınması gerektiğini belirtti ve gerilimin düşürülmesi için diplomasi ve diyalogun önemine dikkat çekti.