  1. Siyaset
17 Mar 2026 08:27

Laricani: İran halkının Epstein Adası’nın geride kalanlarına karşı tarihi zaferi yakındır

Laricani: İran halkının Epstein Adası’nın geride kalanlarına karşı tarihi zaferi yakındır

İranlı siyasetçi Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

İranlı siyasetçi Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Laricani, 47 yıl önce İran İslam Devrimi öncesinde dönemin Pehlevi başbakanının, sokaklardaki büyük kalabalıkların sloganlarını “gerçek değil, bant kaydı” olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Trump’ın ise bugün İran şehirlerinde düzenlenen milyonluk ABD ve İsrail karşıtı gösterilere ait görüntülerin “yapay zekâ ürünü” olduğunu iddia ettiğini belirten Laricani, iki durumu karşılaştırdı.

Laricani açıklamasında, “İran halkının Epstein Adası’nın geride kalanlarına karşı tarihi zaferi yakındır.” ifadelerini kullandı.

News ID 1935271
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha