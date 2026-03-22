İran ve Umman Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmede Ramazan Bayramı’nı tebrik ederken, ülkesinin bölgedeki son gelişmelere ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin görüşlerini aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ise karşılıklı olarak Ramazan Bayramı’nı tebrik ederken, ayrıca yeni yıl ve Nevruz dolayısıyla İran halkına ve dışişleri bakanına iyi dileklerini iletti.

Görüşmenin sonunda iki bakan, ikili istişarelerin ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.