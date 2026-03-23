İran ve Türkiye dışişleri bakanları telefonda ABD ile İsrail saldırılarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmeler ile ABD ve İsrail’in yasa dışı savaşının bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, saldırganların İran halkına karşı işlediği eylemleri, özellikle okullar, hastaneler ve yerleşim alanlarına yönelik saldırıları anlatarak, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunma iradesini vurguladı.

İran’ın, saldırganların bölgedeki askeri üs ve imkânlarını hedef alması, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olduğunu belirten Bakan Erakçi ayrıca, bölgedeki İslam ülkelerinin topraklarının ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Erakçi, ABD ve İsrail’in askeri saldırılarının bölgesel güvenlik, istikrar ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Hürmüz Boğazı’nda oluşan güvensizlik doğrudan bu askeri saldırıların sonucudur ve bölge ile dünya ülkeleri bu durumun sorumlularını hesap vermeye zorlamalıdır” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı ise savaşın sürmesinin bölge üzerindeki etkilerine değinerek, son dönemde bölge ülkeleriyle yürüttüğü temasları aktardı ve gerilimin azaltılması ile İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.