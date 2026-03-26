Erakçi: “Uluslararası hukuk seçici biçimde kullanılacak bir araç değildir”

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformunda yaptığı açıklamada ABD’yi çifte standart uygulamakla suçladı. Erakçi, Washington’un Gazze ablukasını desteklerken İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki savunma hamlelerini eleştirmesini “ikiyüzlü bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.