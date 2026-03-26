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26 Mar 2026 19:55

Erakçi: “Uluslararası hukuk seçici biçimde kullanılacak bir araç değildir”

Erakçi: “Uluslararası hukuk seçici biçimde kullanılacak bir araç değildir”

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformunda yaptığı açıklamada ABD’yi çifte standart uygulamakla suçladı. Erakçi, Washington’un Gazze ablukasını desteklerken İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki savunma hamlelerini eleştirmesini “ikiyüzlü bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin Orta Doğu politikalarında çifte standart izlediğini söyledi.

Erakçi, ABD’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını desteklediğini ve “güvenlik” iddialarıyla insani yardım yollarının kapatılmasına göz yumduğunu ifade etti.

Buna karşın Washington’un İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirdiğini savunduğu meşru savunma adımlarını eleştirmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İranlı bakan, “Bu tam bir iki standarttır: İsrail’in eylemleri tolere edilirken, İran’ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor” dedi.

Erakçi açıklamasını, “Uluslararası hukuk, çıkar uğruna seçici şekilde kullanılacak bir araç değildir” ifadeleriyle tamamladı.

News ID 1935532
Azar MAHDAVAN

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