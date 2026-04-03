Galibaf, Trump'ın savaş stratejisiyle dalga geçti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “İran'ı art arda 37 kez yendikten sonra, ABD’lilerin zekice ama stratejisiz savaşı, (İran’daki yönetimi) devirmekten ‘Hey! Pilotlarımızı bulabilir misiniz? Lütfen?’ seviyesine indirildi. Ne büyük ilerleme! Büyük dahi!” Donald Trump’ın savaş stratejisiyle dalga geçti.

ABD’li bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, İran üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğünü ve hayatta kalanları bulmak için arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyledi.

İran, ABD'ye ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, CENTCOM sessiz kalmıştı.

