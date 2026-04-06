Pakistan: Bölgedeki gerilimin azaltılmasını ve barışın sağlanmasını destekliyoruz

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Liderler, Ortadoğu ve daha geniş bölgedeki bölgesel duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, acil gerilim azaltmanın önemini vurguladı.

Dar, Pakistan'ın gerilimi azaltmayı ve kalıcı barış ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm girişimleri destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

Motegi, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrar için diyalog ve diplomasiyi kolaylaştırmadaki yapıcı rolünü takdir etti.

Pakistan’ın İran ve ABD’ye iki aşamalı bir plan sunduğu iddia edildi

Arabulucu Pakistan’ın bir ateşkes planını ABD ile İran’a ilettiği ileri sürüldü. Olası bir ateşkesin savaşı sona erdirecek iki aşamalı bir planın parçası olarak ele alındığı kaydedildi.

Buna karşın İran, geçici bir ateşkes için Hürmüz Boğazı’nı açmayacağını ve Trump’ın olası bir anlaşma için belirlediği son tarihi kabul etmeyeceğini duyurdu.