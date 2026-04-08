Irak’tan İran-ABD ateşkesine destek

Irak hükümeti, İran ile ABD arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, diyalog sürecinin devam etmesi ve çatışmaların tamamen durdurulmasına bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, krizlerin kontrol altına alınmasına ve diyalog ile diplomasinin güçlendirilmesine katkı sağlayan her türlü bölgesel ve uluslararası çabayı desteklediğini belirtti ve ateşkese tam bağlılığın önemini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Irak’ın dengeli diplomatik yaklaşımına dikkat çekilerek, Bağdat’ın bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

Bu yaklaşımın, bölge halklarının çıkarlarının korunması, istikrar ve kalkınmanın sağlanması ve savaşların sona erdiği, ülkelerin egemenliğine saygı duyulan yeni bir döneme geçilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Söz konusu açıklama, daha önce Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit söylemlerinden geri adım atarak iki haftalık bir ateşkes ilan etmesinin ardından yapıldı.

Aynı bağlamda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi de yayımladığı bildiride, ABD’nin İran’ın 10 maddelik planını kabul etmek zorunda kaldığını ve bunun İran için önemli bir kazanım olduğunu duyurdu.