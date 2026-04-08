İsrail basınından ateşkes tepkisi: İran, kesin bir zafer elde etti

İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, ABD-İran ateşkes anlaşmasını sert sözlerle eleştirerek, savaşın sonunda İran’ın üstünlük sağladığını ve anlaşmanın bir “stratejik teslimiyet” anlamına geldiğini yazdı.

Haberde, savaşın 41 gün sürdüğü, 5 bin binanın yıkıldığı, ancak sonunda İran’ın kesin bir zafer elde ettiği ve Hezbollah’ın eskisinden daha güçlü şekilde ortaya çıkacağı ifade edildi.

Raporda ayrıca, İran ve müttefiklerinin bu çatışmadan galip çıkan tek taraflar gibi göründüğü belirtildi. İran’ın ABD ve Tel Aviv’i, teslimiyet anlamına gelen bir anlaşmaya zorladığı ve ABD ile Tel Aviv’in savaşta ilan ettikleri hedeflerden geri adım attığı vurgulandı. Buna göre sahada üstünlüğün İran’da olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmediği ve anlaşmaya göre ülkenin nükleer programının devam edeceği belirtildi.