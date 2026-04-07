İran’dan ABD’ye sert çıkış: Tehditler yenilgiyi örtemez

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, ABD Başkanı’nın “küstah söylemlerine” tepki olarak yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

“ABD Başkanı’nın edep dışı, küstah söylemleri ve temelsiz tehditleri, Batı Asya bölgesinde Amerika’nın uğradığı itibar kaybını ve aşağılanmayı telafi edemeyecektir.”

Açıklamanın devamında, Devrim Muhafızları Deniz ve Hava-Uzay kuvvetlerinin, daha önce yapılan uyarılar doğrultusunda, “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 98. dalgası kapsamında saldırılara başladığı belirtildi.

Operasyonlarda; Amerikan ve İsrail’e ait komuta, operasyon, lojistik merkezleri ile askeri-sanayi altyapılarının hedef alındığı ifade edildi.

İlk aşamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin İsrail’e ait SDN 7 konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğu ve gemide büyük yangın çıktığı bildirildi.

ABD’ye ait LHA-7 numaralı amfibi hücum gemisinin de saldırıya uğradığı ve Hint Okyanusu’nun derinliklerine çekilmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Tel Aviv’in kuzeyi ve güneyi, Hayfa’daki stratejik merkezler, Beerşeva’daki kimyasal tesisler ve Petah Tikva’daki askeri noktaların balistik füzelerle vurulduğu iddia edildi.

Ayrıca BAE’deki ortak İHA üretim merkezi ile Kuveyt’teki Ali el-Salem Üssü’nün de füze ve İHA saldırılarına hedef olduğu belirtildi.

Operasyonun ikinci aşamasında Kuveyt’teki el-Adiri Üssü’nün vurulduğu, helikopter alanları ve askerî tesislerin imha edildiği ifade edildi.

Irak’ta Bağdat’taki Victoria Üssü’nün de hedef alındığı ve kuzey Irak’ta bazı silahlı grupların mevzilerine İHA saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

İran ordusunun ayrıca el-Harj Üssü ve Kuveyt’teki Adiri kampını “Areş-2” kamikaze İHA’larıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin çeşitli bölgelerde çok sayıda İHA ve seyir füzesini düşürdüğü de iddia edildi.

Sözcü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“ABD Başkanı’nın küstah ve temelsiz tehditleri, Amerikan ordusunun ardı ardına aldığı yenilgileri gizleme çabasından ibarettir ve İslam savaşçılarının saldırılarını durduramayacaktır.”