“Gerçek Vaat 4" operasyonu sürüyor: ABD savaş gemisi kaçtı

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-Siyonist rejim saldırılarına karşı başlatılan "Gerçek Vaat 4” operasyonunun 98. dalgası kapsamında ABD ve İsrail hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonun, mübarek "Ya Seyyid'üs-Sacidîn (a.s)" parolasıyla ve Şehit Tümgeneral Mecid Hadimi'ye ithafen gerçekleştirildiği belirtildi. Kombine ve etki odaklı operasyonların, Amerikan ve Siyonist komuta, operasyonel, lojistik karargâhları ile endüstriyel-askeri altyapılarına karşı düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonun ilk aşaması

Operasyonun ilk aşamasında, bu sabah Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından, Siyonist rejime ait SDN7 konteyner gemisinin bir seyir füzesiyle hassas bir şekilde hedef alındığı ve vurulmasının ardından gemide geniş çaplı yangın çıktığı bildirildi.

İsrail'e füze saldırıları

Tel Aviv'in kuzeyi ve güneyi, Hayfa'daki stratejik merkezler, Beerşeba'daki kimya şirketleri ve fabrikaları ile "Petah Tikva"da bulunan Siyonist ordusuna ait askerlerin konuşlandığı bölgenin, İran balistik füzeleriyle hassas bir şekilde vurulduğu belirtildi. Siyonist rejimin son derece gelişmiş hava savunma sisteminin, İran füzelerini engellemedeki yetersizliği nedeniyle bu hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

ABD helikopter gemisi bölgeden kaçtı

ABD terörist ordusuna ait, 5.000'den fazla denizci ve asker taşıyan LHA7 helikopter ve amfibi gemisinin de İran'ın yıldırım saldırılarına maruz kaldığı kaydedildi. Bu saldırı dalgasının ardından geminin, Hint Okyanusu'nun güney derinliklerine kadar geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Operasyonun diğer bölümleri

Operasyonun başka bir bölümünde, BAE ve Siyonist rejimin ortak insansız hava aracı (İHA) üretim merkezinin yanı sıra, Ali el-Salim üssünde konuşlu bulunan bir dizi hava aracının da hassas füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla vurulduğu bildirildi.

Açıklamanın sonunda, İran silahlı kuvvetleri ve bölgedeki İslami direniş gruplarının taarruz operasyonlarının terörist düşman hedeflerine karşı devam ettiği ve ayrıntılı bilgilerin daha sonra İran'ın asil milletine duyurulacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ve Fars Körfezi sularındaki hareketliliklerin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin sistemleri tarafından izlendiği ve düşmanların en küçük bir hareketliliğinin dahi bu gücün savaşçılarının sert müdahalesiyle karşılanacağı vurgulandı.