Erakçi’den ABD’ye uyarı: İran altyapısına saldırının sonuçları küresel olur

İran Dışişleri Bakanı ASeyyid bbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean‑Noël Barrot telefonda görüşerek bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası konuları ele aldı.

Görüşmede Erakçi, ABD’nin İran’ın altyapısını hedef alma yönündeki tehditlerine değinerek bunun savaş suçlarını ve soykırımı normalleştirmek anlamına geldiğini belirtti. Erakçi, böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda İran Silahlı Kuvvetleri’nin kesin ve kapsamlı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

Erakçi ayrıca bu tür bir gelişmenin sonuçlarının yalnızca İran ve bölgeyle sınırlı kalmayacağını, küresel enerji piyasaları ve dünya ekonomisi üzerinde de yıkıcı etkiler doğuracağını söyledi. Bu durumun sorumluluğunun ABD’li yetkililer ve saldırıyı gerçekleştiren taraflara ait olacağını vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise savaşın sona erdirilmesinin önemine dikkat çekerek altyapıya yönelik saldırı tehditlerinin bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti. Barrot, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca İran ile Fransa arasındaki konsolosluk konuları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.