9 Nis 2026 17:41

İran ve Güney Kore dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

İran ve Güney Kore dışişleri bakanları gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri be bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Tahran-Seul ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele alındı.

