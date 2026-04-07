ABD Medyası: İran'ın Kuveyt’teki Ali el-Salem Üssü’ne saldırısında en az 15 asker yaralandı

ABD merkezli CBS ağı, İran’ın Kuveyt’teki Ali el-Salem Üssü’ne düzenlediği İHA saldırısında en az 15 Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi.

Daha önce de ABD’de yayın yapan The Intercept, İran’ın Suudi Arabistan’daki bir hava üssüne yönelik saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını kabul etmişti.

Haberde, İran’a karşı savaşın başlangıcından bu yana bölgede yüzlerce Amerikalının öldüğü veya yaralandığı, bu sayının 750’ye kadar ulaştığı ifade edildi.

Raporda ayrıca söz konusu verilerin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın açıklamalarına dayandığı belirtilirken, Pentagon’un bu konuda resmi bir rakam açıklamaktan kaçındığı vurgulandı.