İran Atom Enerjisi Kurumu’ndan ağır su tesislerine saldırılara tepki

İran Atom Enerjisi Kurumu, İran’daki ağır su tesislerine yönelik saldırıyı, bilim, sağlık ve insanlığın ilerlemesine karşı açık bir suç olarak nitelendirdi.

Kurumun resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ağır su ve türevleri; ilaç sanayinde, hastalıkların teşhis ve tedavisinde ve ileri teknoloji alanlarında stratejik ve hayati bir rol oynamaktadır.

İran’daki ağır su tesislerine yönelik Amerikan-Siyonist saldırı, bilim, sağlık ve insanlığın ilerlemesine karşı açık bir suçtur.”

Kurum ayrıca, bilimsel ilerlemelerinin durdurulamayacağını vurgulayarak, dünya barışı ve sağlığına hizmet etme iradelerinin güçlü ve kararlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Bu insanlık dışı eylemin uluslararası tepkilerle karşılaşmasının beklendiği ifade edilerek, küresel toplumun bunun bilim ve teknoloji üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilinçlenmesi gerektiği kaydedildi.