İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesi: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 3 kişinin etkisiz hale getirildiği olayda 2 polisin yaralı olduğu kaydediliyor.