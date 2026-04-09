İran heyeti ABD ile görüşmeler için bu akşam İslamabad’a gidiyor

İran’ın Pakistan Büyükelçisi, İran heyetinin ABD tarafıyla yapılacak görüşmeler için İran’ın sunduğu 10 maddelik öneri temelinde bu akşam İslamabad’a gideceğini açıkladı.

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Perşembe günü yaptığı açıklamada İran heyetinin ciddi müzakereler için bu akşam İslamabad’a ulaşacağını duyurdu.

Emirî Mukaddem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İran kamuoyunda, İsrail rejiminin diplomatik girişimleri sabote etmek amacıyla ateşkesi defalarca ihlal etmesi nedeniyle ciddi tereddütler bulunmasına rağmen, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in daveti üzerine düzenlenen bu girişim kapsamında İran heyeti, İran’ın sunduğu 10 maddelik öneri temelinde ciddi müzakereler yürütmek üzere bu akşam İslamabad’a gidiyor.”

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü (9 Nisan) sabaha karşı yaptığı açıklamada İran ile iki haftalık bir ateşkes kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir ile yaptığı görüşmelerin ardından, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonun askıya alındığını belirtti.

Trump açıklamasında, İran’ın “Hürmüz Boğazı’nın tamamen, derhal ve güvenli şekilde yeniden açılmasını” kabul etmesi şartıyla İran’a yönelik bombardıman ve saldırıların iki hafta süreyle durdurulacağını ve bunun karşılıklı bir ateşkes olacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca İran tarafından sunulan 10 maddelik öneri planını doğrulayarak, bu planın müzakerelerin ilerletilmesi için “uygulanabilir ve uygun bir temel” oluşturduğunu düşündüklerini söyledi.

Trump mesajının devamında, ABD ile İran arasında geçmişteki tartışmalı konuların neredeyse tamamında anlaşmaya varıldığını belirterek, iki haftalık sürenin anlaşmanın nihai hale getirilmesi ve tam olarak uygulanması için fırsat sağlayacağını kaydetti.