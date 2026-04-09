İranlı yetkili: İhlallere yanıt veririz

Cumhurbaşkanlığı Ofisi üyesi Abbas Musevi, Al Mayadeen kanalına verdiği röportajda, “Eğer Amerikalılar ve Siyonistler yükümlülüklerinden kaçınırsa, biz buna karşılık veririz” dedi.

Musevi, arabulucu ülkelere taahhütlerinden geri adım atmayacaklarını vurguladıklarını belirterek, bu ülkelerin karşı tarafı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için ciddi çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca ABD’nin İsfahan’da ağır kayıplar verdiğini belirten Musevi, bunun ardından Türkiye ve Pakistan aracılığıyla ateşkes için girişimde bulunulduğunu söyledi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi halinde ateşkes anlaşmasının ciddi risk altına gireceği uyarısında bulunan Musevi, komşu ülkelere de ABD üslerinin İran’a yönelik saldırılar için kullanıldığı konusunda bilgi verdiklerini ve defalarca uyarıda bulunduklarını dile getirdi.

Musevi, İran’ın bölge ülkeleriyle iş birliği içinde bir güvenlik yapısı kurmaya hazır olduğunu belirterek, “Bölge ülkeleri İran’dan daha güvenilir bir ortak bulamayacaktır” dedi.

Açıklamasında, bölge ülkeleriyle ortak bir düşmana işaret eden Musevi, Tahran’ın bölge için iyilik ve istikrar istediğini vurguladı.

Müzakere sürecine de değinen Musevi, yaklaşan görüşmelere ilişkin iyimser olunması gerektiğini ifade etti.

Son olarak Musevi, ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek, İran’ın İsrail saldırılarına sessiz kalmayacağını belirtti ve “Eğer Donald Trump savaşın durmasını istiyorsa, İsrail’in saldırılarına karşı durmalı ve bunlara son vermelidir” dedi.