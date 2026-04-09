Pezeşkiyan’dan Lübnan halkına destek mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik yeni saldırısını ateşkes ihlali olarak nitelendirerek, bu durumun müzakereleri anlamsız hale getireceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik yeni saldırısının ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, bu durumun tehlikeli bir aldatma ve olası anlaşmalara bağlı kalınmayacağının göstergesi olduğunu ifade ederek, bu tür eylemlerin devam etmesi halinde müzakerelerin anlamını yitireceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İran’ın askeri olarak hazır olduğunu ima ederek “Ellerimiz tetikte” mesajı verdi ve İran’ın Lübnan halkını asla yalnız bırakmayacağını dile getirdi.

