Pezeşkiyan: Ateşkes, şehit liderin kanının ve halkın birliğinin sonucudur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ile sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pezeşkiyan, ateşkesin İran’ın temel ilkelerinin kabul edilmesiyle sağlandığını belirterek, bunun “şehit lider Ayetullah Hamaney’in kanının ve halkın sahadaki varlığının bir sonucu” olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İran’ın istediği temel ilkelerin kabul edilmesiyle sağlanan ateşkes, büyük şehit liderimiz Ayetullah Hamaney’in kanının ve halkımızın sahadaki varlığının bir meyvesidir. Bugünden sonra da yan yana olmaya devam edeceğiz; ister diplomasi alanında, ister savunma sahasında, ister sokakta, ister hizmet alanında.”