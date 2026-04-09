İranlı yetkili: Düşmanların zenginleştirmeyi sınırlama talepleri gerçekleşmeyecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran’ın ulusal onur ve bağımsızlık çizgisinden geri adım atmayacağını belirterek, ülkenin uranyum zenginleştirme programını sınırlamaya yönelik taleplerin asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.

İslami, Devrim Lideri’nin şehadetinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen anma töreni kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran halkının inancı ve kararlılığına dikkat çekti.

Zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçilmesine yönelik söylemleri “anlamsız” olarak nitelendiren İslami, “Bunlar onların (düşmanları) hayalleridir ve bu hayaller asla gerçekleşmeyecek” dedi.

Hiçbir kişi ya da yasal düzenlemenin İran’ın yolunu kesemeyeceğini vurgulayan İslami, düşmanların yürüttüğü tüm girişimlerin, hatta son “vahşi savaşın” bile sonuçsuz kaldığını belirtti.

İslami ayrıca, uzun yıllardır süren düşmanlık ve baskı politikalarının ardından karşı tarafın çaresiz bir noktaya geldiğini belirterek, ateşkes çağrılarının bu durumun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.