İran’dan UAEA’ya mektup: Buşehr Nükleer Santrali’ne saldırı savaş suçudur

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, önceki yazışmalarının devamı olarak Rafael Grossi’ye resmi bir mektup göndererek Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik son saldırıya itiraz etti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Cumartesi günü, 15 Ferverdin 1405 (İran takvimi) sabahı yerel saatle yaklaşık 08.30’da, Buşehr Nükleer Santrali’nin birinci ünitesinin (BNPP-1) çevresi hava ve füze saldırısına uğradı. Patlamanın etkisi nedeniyle tesis içinde bir bina hasar gördü, bir güvenlik görevlisi şehit olurken bazı kişiler yaralandı.

İslami, bu saldırının Buşehr Nükleer Santrali’nin birinci ünitesine yönelik dördüncü saldırı olduğunu belirterek, aktif bir reaktörden radyoaktif maddelerin yayılması riskine dikkat çekti. Bunun, halk, çevre ve komşu ülkeler için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Ayrıca bu eylemin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf bir ülkenin denetim altındaki nükleer tesislerine saldırı yasağının açık ihlali olduğunu ifade ederek, bunun açık bir savaş suçu ve küresel nükleer silahsızlanma düzenine yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

Mektupta, söz konusu saldırıların Cenevre Sözleşmeleri ve ilgili protokoller, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın statüsü, NPT anlaşması, İran ile Ajans arasındaki kapsamlı güvenlik anlaşması (INFCIRC/214), Yönetim Kurulu kararları ve ajansın güvenlik standartlarını ihlal ettiği kaydedildi.

İslami, Ajansın ve özellikle UAEA Başkanı’nın bu saldırılar karşısındaki pasif tutumunu eleştirerek, yalnızca “derin endişe” ifade edilmesinin yeterli olmadığını ve bunun saldırganları cesaretlendirebileceğini söyledi.

Mektupta ayrıca, bu tür pasifliğin ve özellikle Grossi’nin taraflı siyasi açıklamalarının, saldırganların uluslararası hukuka aykırı eylemlerini sürdürmesini teşvik ettiği vurgulandı. Bu durumun, açık bir şekilde suçlularla iş birliği olarak değerlendirileceği ve ajansın itibarına zarar vereceği ifade edildi.

İranlı yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan ve UAEA Başkanı’ndan, İran’ın denetim altındaki nükleer tesislerine yönelik bu saldırıları açıkça kınamalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etti.

İslami, mektubun sonunda İran’ın egemenlik haklarını savunmak için gerekli tedbirleri alacağını vurguladı.