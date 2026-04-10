Sudan'da düğün törenine dron saldırısı: 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde düğün töreninin yapıldığı alana insansız hava aracının saldırısı sonucunda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) üyeleri de var.

Olay yaklaşık üç yıldır HDK'nın kontrolünde olan ve düzenli olarak dron saldırılarına maruz kalan Kutum şehrinde meydana geldi.

Saldırı sonucunda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı, onlarca ev yıkıldı. HDK saldırının sorumluluğunu Sudan ordusuna yükledi.

Belirtiliyor ki, son üç ayda Sudan'da sivil hedeflere yönelik dron saldırıları sonucunda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da durum 2023 yılının Nisan ayında ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan ile HDK lideri Muhammed Hemdan Dagalo arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle gerginleşti. Çatışma sonucunda, uzmanların değerlendirmesine göre, en az 40 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 14 milyon kişi ise evlerini terk etti.