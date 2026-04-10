Güney Kore İran’a özel temsilci göndereceğini açıkladı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki durumu incelemek üzere İran’a bir özel temsilci gönderileceğini duyurdu.

Yonhap Haber Ajansı’na göre Seul yönetimi, ABD ve İran tarafından Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin çelişkili açıklamalar yapılmaya devam ederken bu kararın alındığını bildirdi.

Özel temsilci gönderme kararı, Güney Kore Dışişleri Bakanı Choe Hyun ile İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında alındı.