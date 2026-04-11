İran ve Almanya dışişleri bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cuma günü telefonda görüştü.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırıları, ilan edilen ateşkes ve İsrail’in Lübnan halkına yönelik saldırılarını sürdürmesine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve uluslararası toplumun bu saldırıları durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, ABD’nin diplomasiyi defalarca ihlal etmesi ve verdiği sözleri tutmaması nedeniyle İran’ın müzakerelere tam bir güvensizlikle yaklaştığını belirterek, İran’ın ulusun çıkarları ve haklarını korumak için kararlılıkla hareket edeceğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı ise ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gelecekteki müzakerelerin bölgesel ve küresel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.